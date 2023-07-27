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Німецький міністр про саміт Росія - Африка: піар-шоу Путіна

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Четвер 27 липня 2023 15:59
Німецький міністр про саміт Росія - Африка: піар-шоу Путіна Фото: Свенья Шульце, міністр економічного співробітництва та розвитку Німеччини (flickr by Foreign, Commonwealth & Development Office)
Автор: Іван Носальський

Саміт Росія - Африка, який проходить 27-28 липня у Санкт-Петербурзі, є піар-шоу російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявила міністр економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZDF.

"Той, хто обіцяє африканським країнам дешеву російську пшеницю і при цьому бомбардує українські зернові порти, хоче не боротися з голодом, а лише створювати нові залежності", - наголосила міністр.

За її словами, Росія лише на словах є "антиколоніальною країною", насправді ж її дії в Африці спрямовані на залежність та експлуатацію.

"Це (саміт Росія - Африка - ред.) - піар-шоу Путіна", - підкреслила Шульце.

Вихід Росії із "зернової угоди"

Нагадаємо, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков минулого тижня заявив, що його країна припиняє свою участь у "зерновій угоді". Він скаржився, що російські умови в рамках домовленостей не виконують.

Завдяки "зерновій угоді" Україна мала можливість експортувати своє зерно Чорним морем, його отримували, в тому числі, і країни Африки. Але після виходу Росії такі зернові перевезення припинилися, а доставку продовольства до Африки було ускладнено.

Також російські окупанти вже встигли завдати низку ударів по українських морських та річкових портах. Вони пошкодили там інфраструктуру та місця зберігання зерна.

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