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Немецкий министр о саммите Россия - Африка: пиар-шоу Путина

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Четверг 27 июля 2023 15:59
Немецкий министр о саммите Россия - Африка: пиар-шоу Путина Фото: Свенья Шульце, министр экономического сотрудничества и развития Германии (flickr by Foreign, Commonwealth & Development Office)
Автор: Иван Носальский

Саммит Россия - Африка, который проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге, является пиар-шоу российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявила министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZDF.

"Тот, кто обещает африканским странам дешевую российскую пшеницу и при этом бомбит украинские зерновые порты, хочет не бороться с голодом, а лишь создавать новые зависимости", - отметила министр.

По ее словам, Россия только на словах является "антиколониальной страной", на деле же ее действия в Африке направлены на зависимость и эксплуатацию.

"Это (саммит Россия - Африка - ред.) - пиар-шоу Путина", - подчеркнула Шульце.

Выход России из "зерновой сделки"

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на прошлой неделе заявил, что его страна прекращает свое участие в "зерновой сделке". Он жаловался, что российские условия в рамках договоренностей якобы не выполняют.

Благодаря "зерновой сделке" у Украины была возможность экспортировать свое зерно по Черному морю, его получали, в том числе, и страны Африки. Но после выхода России такие зерновые перевозки прекратились, а доставка продовольствия в Африку была усложнена.

Также российские оккупанты уже успели нанести ряд ударов по украинским морским и речным портам. Они повредили там инфраструктуру и места хранения зерна.

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