У німецькій лікарні озброєна людина могла захопити заручників: поліція розпочала операцію

За інформацією видання, у лікарні жінка підірвала піротехніку, внаслідок чого утворився сильний дим. Потім вона забарикадувалася у палаті для пацієнтів - невідомо, чи були в палаті інші люди. На місце вже приїхало кілька бригад пожежників.

При цьому в поліції не розкривають, хто саме є озброєною людиною, яка могла взяти заручників. Також невідомо, чи є вже постраждалі і чи висуває озброєна людина якісь вимоги.

Поліція класифікує операцію як можливу ситуацію із захопленням заручників.

Нагадаємо, нещодавно в Німеччині напали на двох українських баскетболістів 17-річного Володимира Єрмакова та 18-річного Артема Козаченка.

Обидва хлопці загинули внаслідок отриманих травм - Володимир Єрмаков одразу на місці події, а Артем Козаченко у реанімації.