В немецкой больнице вооруженный человек мог захватить заложников: полиция начала операцию

По информации издания, в больнице женщина взорвала пиротехнику, в результате чего образовался сильный дым. Затем она забаррикадировалась в палате для пациентов - неизвестно, были ли в палате другие люди. На место уже приехали несколько бригад пожарных.

При этом в полиции не раскрывают, кто именно является вооруженным человеком, который мог взять заложников. Также неизвестно, есть ли уже пострадавшие и выдвигает ли вооруженный человек какие-либо требования.

Полиция классифицирует операцию как возможную ситуацию с захватом заложников.

Напомним, недавно в Германии напали на двух украинских баскетболистов 17-летнего Владимира Ермакова и 18-летнего Артема Козаченко.

Оба парня погибли в результате полученных травм - Владимир Ермаков сразу на месте происшествия, а Артем Козаченко в реанимации.