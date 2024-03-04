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В немецкой больнице вооруженный человек мог захватить заложников: полиция начала операцию

Иллюстративное фото: в немецкой больнице вооруженный человек мог захватить заложников (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В немецком городе Аахен в местной больнице вооруженный человек мог захватить заложников. Район, где находится здание, окружила полиция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По информации издания, в больнице женщина взорвала пиротехнику, в результате чего образовался сильный дым. Затем она забаррикадировалась в палате для пациентов - неизвестно, были ли в палате другие люди. На место уже приехали несколько бригад пожарных. 

При этом в полиции не раскрывают, кто именно является вооруженным человеком, который мог взять заложников. Также неизвестно, есть ли уже пострадавшие и выдвигает ли вооруженный человек какие-либо требования.

Полиция классифицирует операцию как возможную ситуацию с захватом заложников.

Напомним, недавно в Германии напали на двух украинских баскетболистов 17-летнего Владимира Ермакова и 18-летнего Артема Козаченко

Оба парня погибли в результате полученных травм - Владимир Ермаков сразу на месте происшествия, а Артем Козаченко в реанимации. 

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