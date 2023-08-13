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Німецький концерн Rheinmetall поставить в Україну безпілотну систему Luna , - ЗМІ

Фото: безпілотна система Luna New Generation (Rheinmetall com)
Автор: Максим Шушко

Німецька компанія Rheinmetall до кінця року поставить в Україну безпілотну систему Luna New Generation.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що "пакет безпілотників" складається з наземної станції управління з декількома дронами, стартовою катапультою та військовими вантажівками. 

Варто зазначити, що система LUNA NG є першим ударним безпілотником німецького виробництва. Розвідувальний БПЛА може нести до восьми мультикоптерів з озброєнням. У польоті дрон вирізняється низькими акустичними, тепловими та радіолокаційними сигнатурами.

"Здійснюючи розвідку, LUNA NG допоможе визначити цілі та доставить до них засоби ураження", - зазначають у Rheinmetall.

Передача озброєння Україні від Rheinmetall

У компанії Rheinmetall заявили 25 липня, що Україна отримає дві передові системи протиповітряної оборони Skynex, включно з боєприпасами повітряного підриву, в другій половині 2023 року.

Також, німецький оборонний концерн придбав 50 танків Leopard 1 у бельгійської компанії OIP Land Systems. Rheinmetall планує їх відремонтувати та відправити в Україну. 

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