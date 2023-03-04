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Німецький концерн Rheinmetall хоче побудувати танковий завод в Україні

Фото: німецький концерн Rheinmetall хоче побудувати танковий завод в Україні (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Німецький збройний концерн Rheinmetall має намір побудувати танковий завод в Україні. Щодо цього наразі ведуться переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника компанії Арміна Паппергера, якого цитує Spiegel.

"Приблизно за 200 млн євро в Україні може бути побудований завод Rheinmetall, який би випускав до 400 (танків - ред.) Panther на рік. Переговори з українським урядом багатообіцяльні, і я сподіваюся, що рішення буде прийнято в найближчі два місяці", - сказав Паппергер.

Керівник Rheinmetall переконаний, що завод можна буде захистити від нальотів російської авіації, і цей "захист протиповітряною обороною не складе труднощів".

"Для перемоги у війні Україні необхідно від 600 до 800 танків і для задоволення цієї потреби виробництво має бути налагоджене в оперативному порядку", - вважає Паппергер.

За його словами, навіть якщо Німеччина відмовиться від усіх 300 танків Leopard 2, наявних у Бундесверу, цього все одно буде занадто мало.

Співрозмовник заявив виданню, що наразі концерн працює "на повну силу" та випускає близько 250 танків.

"Ми вже ввели в експлуатацію понад 40 бойових машин піхоти Marder, а до кінця року їх буде близько 100. З 50 танків Leopard 2A4 готові близько 30. Також є близько 100 старих моделей Leopard 1, з яких ми можемо відновити 88 машин", - розповів Паппергер.

Також він висловив думку, що війна в Україні триватиме, "імовірно, ще роки".

"Західні союзники надсилають достатньо зброї, щоб Україна могла захистити себе, але сьогодні українці не мають достатньо обладнання, щоб повністю відвоювати свою територію", - додав Паппергер.

Нагадаємо, на початку лютого стало відомо, що Україна веде переговори з німецьким концерном Rheinmetall про постачання танків KF51 Panther.

Що відомо про німецький танк Panther і чим він відрізняється від основних бойових танків НАТО - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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