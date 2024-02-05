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Німецький генерал відповів, чи може передача Taurus Україні вплинути на бойові дії

Берлін, Понеділок 05 лютого 2024 16:09
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Німецький генерал відповів, чи може передача Taurus Україні вплинути на бойові дії Фото: німецький генерал відповів, чи може передача Taurus Україні вплинути на бойові дії (mbda-deutschland.de)
Автор: Іван Носальський

Німецький генерал-майор Крістіан Фрейдінг, який очолює спеціальний штаб з питань України в міністерстві оборони ФРН, оцінив, чи зможуть ракети Taurus переломити бойові дії на користь ЗСУ.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він розповів в інтерв'ю rnd.

У генерал-майора поцікавилися, чи передача Україні Taurus може вплинути на бойові дії.

"Українці вже використовують далекобійну зброю інших держав. Але жодна система озброєнь не є панацеєю чи переломним моментом", - наголосив Фрейдинг.

За його словами, важливіше те, як військове керівництво використовує озброєння, що має у своєму розпорядженні. Це і забезпечує військовий успіх, а не "символічна диво-зброя".

"Набагато важливішим є довгостроковий структурований розвиток потенціалу українських Збройних сил, до якого ми зараз приступаємо. І тут Німеччина бере на себе провідну роль в одному з головних потенціалів", - додав він.

Taurus для України

Нагадаємо, українська влада ще з минулого року просить Німеччину почати постачання далекобійних ракет Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів.

Але передача такого озброєння так і не розпочалася. За інформацією ЗМІ, проти постачання виступає сам канцлер ФРН Олаф Шольц. Він переживає, що Україна може використати ракети для ударів по території Росії.

У той же час, Німеччина продовжує надавати нашій країні військову допомогу. Зокрема, у 2024 році для цього передбачили майже 8 млрд євро.

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