Німецький генерал спрогнозував, коли Росія підготується до нападу на НАТО

Росія може бути готова до нападу на Північноатлантичний альянс вже через 5-8 років. За такі терміни росіяни, ймовірно, накопичать необхідне озброєння та особовий склад.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю Tagesspiegel заявив генеральний інспектор збройних сил Німеччини Карстен Броєр.
"Ми спостерігаємо, що російська армія орієнтується на Захід... За п'ять-вісім років збройні сили Москви будуть оснащені матеріальною базою та особовим складом для нападу на територію НАТО", - зазначив Броєр.
За словами генерала, така оцінка базується на його власних аналітичних даних, інформації від розвідки та збройних сил союзників Німеччини, а також на заявах російського диктатора Володимира Путіна.
Він зазначив, що у Росії кількість танків щороку поповнюють на 1000-1500 одиниць.
"П'ять найбільших європейських країн-членів НАТО мають на озброєнні лише половину цієї кількості", - уточнив Броєр.
Генерал звернув увагу, що якщо до таких показників додати наміри, які можна відстежити в промовах Путіна, то "країни НАТО, безумовно, повинні бути стривожені".
Варто зауважити, що Броєр не перший західний чиновник, який попереджає про можливу загрозу російського нападу.
Зокрема, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попереджав, що РФ може почати напад на одну з країн НАТО вже в 2029 році.
При цьому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що ті, хто не вірять у можливість нападу росіян на НАТО, - дурні.
Більш детально про можливі плани Росії щодо агресії проти НАТО - у матеріалі РБК-Україна.
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