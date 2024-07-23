Німецький генерал спрогнозував, коли Росія підготується до нападу на НАТО

"Ми спостерігаємо, що російська армія орієнтується на Захід... За п'ять-вісім років збройні сили Москви будуть оснащені матеріальною базою та особовим складом для нападу на територію НАТО", - зазначив Броєр.

За словами генерала, така оцінка базується на його власних аналітичних даних, інформації від розвідки та збройних сил союзників Німеччини, а також на заявах російського диктатора Володимира Путіна.

Він зазначив, що у Росії кількість танків щороку поповнюють на 1000-1500 одиниць.

"П'ять найбільших європейських країн-членів НАТО мають на озброєнні лише половину цієї кількості", - уточнив Броєр.

Генерал звернув увагу, що якщо до таких показників додати наміри, які можна відстежити в промовах Путіна, то "країни НАТО, безумовно, повинні бути стривожені".