Немецкий генерал спрогнозировал, когда Россия подготовится к нападению на НАТО

"Мы наблюдаем, что российская армия ориентируется на Запад… Через пять-восемь лет вооруженные силы Москвы будут оснащены материальной базой и личным составом для нападения на территорию НАТО", - отметил Бройер.

По словам генерала, такая оценка базируется на его собственных аналитических данных, информации от разведки и вооруженных сил союзников Германии, а также заявлениях российского диктатора Владимира Путина.

Он отметил, что в России количество танков ежегодно пополняют на 1000-1500 единиц.

"Пять крупнейших европейских стран-членов НАТО имеют на вооружении лишь половину от этого количества", - уточнил Бройер.

Генерал обратил внимание, что если к таким показателям добавить намерения, которые можно отследить в речах Путина, то "страны НАТО, безусловно, должны быть встревожены".