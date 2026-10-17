У німецькій армії та політиці з'явилося відчуття терміновості, - голова AHK Перау

Німеччина змінює підхід до війни

Перау зазначив, що німецькі військові, які працюють військовими аташе при посольстві Німеччини, мають завдання розуміти ситуацію та інформувати про неї Бундесвер у Німеччині. За його словами, судячи з новин і заяв провідних офіцерів і генералів німецької армії, там модернізуються й розуміють, що відбувається на українському полі бою.

Водночас, за словами Перау, є різниця між мирним і воєнним часом. Він нагадав, що напередодні слухав виступ заступниці міністра оборони України Ганни Гвоздяр, яка описала Україну 2014-2022 років. За його оцінкою, тоді Україна діяла значно повільніше, ніж зараз, коли перебуває під повномасштабним нападом.

Дискусія в Німеччині, на думку Перау, за останні роки сильно змінилася. Відчуття терміновості, за його словами, він бачить у німецькій армії та в німецькій політиці.

Хто краще готовий до загроз з боку Росії

Відповідаючи на запитання, які країни найбільше підготувалися до можливого вторгнення Росії, Перау послався на дослідження Київської школи економіки (KSE), яке відображає підготовку європейських країн. З нього він зрозумів, що Німеччина діє досить добре порівняно з Францією, Італією та Великою Британією.

Лідерами, за його словами, є країни Північної Європи: Данія, Швеція, Норвегія та особливо Фінляндія. Він наголосив, що з урахуванням розмірів країн саме північноєвропейські держави є провідними.

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