Німецькі ЗМІ дізналися про плани постачання Україні ракет Taurus

За агентством DPA, голосування щодо цього пакету допомоги збираються провести в Бундестазі вже цього тижня.

Крилаті ракети Taurus, про які давно просить Київ, у цьому проекті прямо не згадуються, однак у ньому йдеться про "постачання додаткових систем зброї дальньої дії та боєприпасів, необхідних для того, щоб Україна могла здійснювати цільові атаки на стратегічно важливі цілі далеко в тилу російського. агресора".

Ракети Taurus якраз підходять під цей опис, оскільки вони можуть досягати мети на відстані понад 500 кілометрів. Франція та Великобританія вже поставили Україні свої крилаті ракети Scalp та Storm Shadow, проте вони вважаються не такими ефективними, як Taurus.

Taurus для України

Нагадаємо, Україна ще з минулого року закликає Німеччину розпочати постачання далекобійних ракет Taurus, які здатні знищувати російські цілі на відстані до 500 кілометрів.

Але Берлін поки що відмовляється від таких поставок. За інформацією ЗМІ, проти виступає канцлер Олаф Шольц. Минулого тижня він ухилився від відповіді на питання про можливе постачання ракет Taurus, але наголосив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну.

Нещодавно німецька партія ХДС/ХСС виносила на розгляд Бундестагу проект резолюції із закликом надати Україні Taurus, але його не підтримали.