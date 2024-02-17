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Шольц уникнув відповіді про можливу передачу Україні ракет Taurus

Мюнхен, Субота 17 лютого 2024 10:46
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Шольц уникнув відповіді про можливу передачу Україні ракет Taurus Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Канцлер Німеччини Олаф Шольц уникнув відповіді на питання про можливе постачання ракет Taurus для України. Але наголосив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Шольца на Мюнхенській безпековій конференції.

Канцлер наголосив, що Німеччина –- це країна, яка в Європі найбільше витрачає на оборону, і Берлін продовжить це робити.

"Туди входить все потрібне для оборони України. Ми приймаємо дуже важливі рішення за цим сценарієм. Ми маємо збільшити виробництво озброєння та думати про обслуговування того озброєння, яке вже має Україна. Ми постійно вирішуємо, що робити етап за етапом", - сказав Шольц.

Проте канцлер Німеччини уникнув прямої відповіді на питання про постачання ракет Taurus.

"Я впевнений, що ми завжди робитимемо все, що необхідно, і підтримуватимемо Україну", - заявив він.

Позиція Німеччини щодо України

Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

Крім того, у Німеччині заявили, що у 2024 році подвоять військову допомогу Україні до 8 млрд євро.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц допоміг Україні у питанні європейської інтеграції.

Вчора Німеччина та Україна підписали угоду про гарантії безпеки для нашої країни.

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