NAUDI передала авто німецьким волонтерам для евакуації з Донбасу (фото)

NAUDI передали повнопривідний Volkswagen Transporter для евакуації цивільних на сході України двом волонтеркам з Німеччини – Рікарді Фазоль та Анні Ельзбернд, яка очолює благодійний фонд "Універсальна допомога Україні".

Автомобіль уже працює у Слов’янську, де здійснив перший евакуаційний виїзд. Надалі його використовуватимуть для евакуацій і гуманітарних місій на Краматорському напрямку.

Фонд "Універсальна допомога Україні" працює на сході України з 2022 року. Лише протягом минулого року його команда вивезла з небезпечних районів близько 1200 цивільних.

"Для нас важливо, щоб підтримка України була не лише словами, а конкретною допомогою, яка щодня рятує життя. Автомобіль, який ми передали волонтерам, допомагатиме вивозити цивільних із небезпечних районів. Це ще один приклад того, як об’єднані зусилля українського бізнесу та іноземних волонтерів можуть безпосередньо допомагати людям", – зазначив голова NAUDI Сергій Пашинський.

Волонтери отримали авто для евакуації цивільних на Краматорському напрямку (фото: facebook.com/naudiUA)

Варто додати, що NAUDI об'єднує 175 компаній українського ОПК та продовжує підтримувати Сили оборони й гуманітарні місії, які допомагають цивільним у прифронтових регіонах.