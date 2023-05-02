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Німецькі виробники врегулювали суперечку про інтелектуальну власність на Leopard 2

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Берлін, Вівторок 02 травня 2023 12:47
Німецькі виробники врегулювали суперечку про інтелектуальну власність на Leopard 2 Фото: Rheinmetall та Krauss-Maffei Wegmann врегулювали суперечку права на Leopard 2 (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Німецькі виробники зброї Rheinmetall та Krauss-Maffei Wegmann врегулювали судову суперечку про права інтелектуальної власності на Leopard 2, один із найдосконаліших бойових танків у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Компанія Rheinmetall з Дюссельдорфа виготовляє гармати для Leopard 2, а компанія KMW з Мюнхена виготовляє шасі.

KMW подала до суду після заяви, зробленої генеральним директором Rheinmetall Арміном Паппергером в інтерв'ю газеті Neue Zuercher Zeitung у березні, в якій він сказав, що Rheinmetall володіє правами на модель Leopard 2A4.

Окружний суд Мюнхена заявив, що слухання у вівторок було скасовано через мирову угоду між двома компаніями. Суд не повідомив жодних подробиць.

У Rheinmetall заявили, що обидві сторони прагнули врегулювати суперечку якнайшвидше, щоб повернутися до повсякденних справ.

"У заявах, які стали предметом позову, ні Паппергер, ні Rheinmetall AG не хотіли і не хотіли стверджувати, що Rheinmetall AG має виняткові права на основний бойовий танк Leopard 2A4", - йдеться у заяві компанії.

Не повідомляючи жодних фінансових подробиць, Rheinmetall заявив, що судовий процес було припинено за взаємною згодою сторін.

Вищі витрати на оборону допомогли Rheinmetall зафіксувати рекордний прибуток минулого року, і він приєднався до німецького індексу блакитних фішок DAX.

Раніше цього року Німеччина поступилася тиском з боку союзників і погодилася направити танки Leopard до України.

Нагадаємо, голова оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що рішення про будівництво танкового заводу в Україні буде ухвалено найближчим часом.

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