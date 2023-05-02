Немецкие производители урегулировали спор об интеллектуальной собственности на Leopard 2

Немецкие производители оружия Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann урегулировали судебный спор о правах интеллектуальной собственности на Leopard 2, один из самых совершенных боевых танков в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Компания Rheinmetall из Дюссельдорфа производит пушки для Leopard 2, а компания KMW из Мюнхена производит шасси.

KMW подала в суд после заявления, сделанного генеральным директором Rheinmetall Армином Паппергером в интервью газете Neue Zuercher Zeitung в марте, в котором он сказал, что Rheinmetall владеет правами на модель Leopard 2A4.

Окружной суд Мюнхена заявил, что слушание во вторник было отменено из-за мирового соглашения между двумя компаниями. Суд не сообщил никаких подробностей.

В Rheinmetall заявили, что обе стороны стремились урегулировать спор как можно быстрее, чтобы вернуться к повседневным делам.

"В заявлениях, которые стали предметом иска, ни Паппергер, ни Rheinmetall AG не хотели и не хотели утверждать, что Rheinmetall AG обладает исключительными правами на основной боевой танк Leopard 2A4", - говорится в заявлении компании.

Не сообщая никаких финансовых подробностей, Rheinmetall заявил, что судебный процесс был прекращен по обоюдному согласию сторон.

Более высокие расходы на оборону помогли Rheinmetall зафиксировать рекордную прибыль в прошлом году, и она присоединилась к немецкому индексу голубых фишек DAX.

Ранее в этом году Германия уступила давлению со стороны союзников и согласилась направить танки Leopard в Украину.