Німецькі компанії продовжили страховку підірваного "Північного потоку", - Reuters

Як зазначає агентство, страховка суперечить публічній позиції Німеччини щодо розриву зв'язків із Москвою, але одне з п'яти джерел повідомило, що уряд Німеччини не заперечував проти страховки. Більшість західних інвесторів списали свої частки у трубопроводі.

Munich Re, Allianz та відомство федерального канцлера Німеччини відмовилися від коментарів, тоді як міністерство економіки заявило, що страхування не було частиною підтримки, яку уряд у минулому надавав трубопроводу.

Росії належить 51% акцій "Північного потоку-1" через дочірню організацію державного монополіста "Газпром".

Деякі німецькі акціонери Nord Stream виступають як мінімум за збереження пошкодженого газопроводу на випадок покращення відносин із Москвою, розповіли два джерела.

За словами одного з джерел, страховий поліс покриває збитки, завдані трубопроводу, та питання зупинення виробництва.

Наявність страховки також полегшила б будь-які ремонтні роботи, необхідні для відновлення постачання газу дном Балтійського моря до Європи.

У той час як імпорт російської сирої нафти та нафтопродуктів заборонено санкціями Європейського союзу, імпорт російського газу дозволено. Проте Захід знайшов альтернативу.

Представник міністерства економіки заявив, що у 2010 році федеральний уряд підтримав будівництво "Північного потоку-1" за допомогою експортних кредитних гарантій та окремої фінансової кредитної гарантії, додавши, що подальшої федеральної підтримки не було.

У вересні 2022 року внаслідок кількох підводних вибухів стався розрив газопроводу "Північний потік-1" та нещодавно побудованого газопроводу "Північний потік-2", протяжністю понад 1200 км кожен, які з'єднують Росію та Німеччину через Балтійське море.