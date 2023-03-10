Німецька залізниця припинила безкоштовно доставляти гуманітарну допомогу в Україну, - ЗМІ
Компанія німецького залізничного перевізника Deutsche Bahn - DB Cargo припинила безкоштовно транспортувати гуманітарні вантажі в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
За даними газети, безкоштовні перевезення в Україну припинили здійснювати з 1 січня. Компанії, які хочуть відправити допомогу в Україну, повинні будуть повністю оплачувати перевезення, що наразі становить до 6 тисяч євро за контейнер.
Є припущення, що причиною є давня суперечка між DB Cargo і міністерством транспорту Німеччини щодо фінансування перевезень.
Як повідомляється, дочірня компанія Deutsche Bahn кілька разів зверталася по державну підтримку, оскільки як акціонерне товариство може отримувати стороннє фінансування в обмеженому обсязі. Лише у 2022 році року DB Cargo витратила близько п'яти мільйонів євро на перевезення гуманітарної допомоги.
Однак, до кінця попереднього року рішення між профільним міністерством і перевізником не було досягнуто, тому донорські організації були поінформовані про "тимчасове призупинення безкоштовних перевезень".
"Залізничний міст був ініціативою DB Cargo. Федеральний уряд дуже вітає цю ініціативу. У федеральному уряді тривають дискусії щодо того, в якій формі і в якому обсязі буде надаватися підтримка залізничному мосту в майбутньому", - зазначили в Міністерстві транспорту Німеччини.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що німецький оператор залізниць Deutsche Bahn допоможе "Укрзалізниці" у відновленні залізничної інфраструктури України.
Також раніше ми писали, що за допомогою Deutsche Bahn почалися перевезення залізницею українського зерна для експорту.
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