Німецька залізниця припинила безкоштовно доставляти гуманітарну допомогу в Україну, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

За даними газети, безкоштовні перевезення в Україну припинили здійснювати з 1 січня. Компанії, які хочуть відправити допомогу в Україну, повинні будуть повністю оплачувати перевезення, що наразі становить до 6 тисяч євро за контейнер.

Є припущення, що причиною є давня суперечка між DB Cargo і міністерством транспорту Німеччини щодо фінансування перевезень.

Як повідомляється, дочірня компанія Deutsche Bahn кілька разів зверталася по державну підтримку, оскільки як акціонерне товариство може отримувати стороннє фінансування в обмеженому обсязі. Лише у 2022 році року DB Cargo витратила близько п'яти мільйонів євро на перевезення гуманітарної допомоги.

Однак, до кінця попереднього року рішення між профільним міністерством і перевізником не було досягнуто, тому донорські організації були поінформовані про "тимчасове призупинення безкоштовних перевезень".

"Залізничний міст був ініціативою DB Cargo. Федеральний уряд дуже вітає цю ініціативу. У федеральному уряді тривають дискусії щодо того, в якій формі і в якому обсязі буде надаватися підтримка залізничному мосту в майбутньому", - зазначили в Міністерстві транспорту Німеччини.