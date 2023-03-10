ua ru
Пт, 10 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Немецкая железная дорога перестала бесплатно доставлять гуманитарную помощь в Украину, - СМИ

Новина українською →
Германия, Пятница 10 марта 2023 22:50
Немецкая железная дорога перестала бесплатно доставлять гуманитарную помощь в Украину, - СМИ Фото: немецкая железная дорога перестала бесплатно доставлять гуманитарную помощь в Украину (pixabay.com)
Автор: Татьяна Степанова

Компания немецкого железнодорожного перевозчика Deutsche Bahn-DB Cargo прекратила бесплатно транспортировать гуманитарные грузы в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

По данным газеты, бесплатные перевозки в Украину перестали осуществлять с 1 января. Компании, которые хотят отправить помощь в Украину, должны будут полностью оплачивать перевозку, которая составляет до 6 тысяч евро за контейнер.

Предполагается, что причиной является давний спор между DB Cargo и министерством транспорта Германии по финансированию перевозок.

Как сообщается, дочерняя компания Deutsche Bahn несколько раз обращалась за государственной поддержкой, поскольку как акционерное общество может получать постороннее финансирование в ограниченном объеме. Только в 2022 году DB Cargo потратило около пяти миллионов евро на перевозку гуманитарной помощи.

Однако до конца предыдущего года решение между профильным министерством и перевозчиком не было достигнуто, поэтому донорские организации были проинформированы о "временной приостановке бесплатных перевозок".

"Железнодорожный мост был инициативой DB Cargo. Федеральное правительство очень приветствует эту инициативу. В федеральном правительстве продолжаются дискуссии о том, в какой форме и в каком объеме будет оказываться поддержка железнодорожному мосту в будущем", - отметили в Министерстве транспорта Германии.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что немецкий оператор железных дорог Deutsche Bahn поможет "Укрзализныце" в восстановлении железнодорожной инфраструктуры Украины.

Также ранее мы писали, что с помощью Deutsche Bahn начались перевозки по железной дороге украинского зерна для экспорта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гуманитарная помощь
NEWS
У нас все еще достаточно ресурсов, чтобы оборонять Бахмут, - Подоляк
У нас все еще достаточно ресурсов, чтобы оборонять Бахмут, - Подоляк
DAILY
Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации