Німецька Uniper зуміла відібрати у "Газпрому" сотні мільйонів євро, - Bloomberg

Німецька енергетична компанія Uniper домоглася стягнення з "Газпрому". Це стало можливим завдяки екстреним судовим рішенням у Німеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Gallup.

За словами джерела, Uniper отримала суму, що обчислюється тризначними числами мільйонів. Вона відмовилася повідомити, яку саме суму отримала.

Судові позови проти "Газпрому"

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року Європа зіткнулася з енергетичною кризою. Газові поставки скоротилися, а багаторічні контракти з "Газпромом" були фактично розірвані.

Європейські енергетичні компанії, включно з Eni, Engie, OMV, Uniper і RWE, почали арбітражні процеси, щоб повернути втрати. Більшість цих розглядів тривають роками, але Uniper вдалося виділитися.

Як Uniper виграла швидше за інших

Uniper, колись найбільший німецький покупець газу з Москви, скористалася юридичною можливістю і домоглася екстрених рішень судів.

У 2022 році Uniper звернулася до регіонального суду в місті Вайден у Баварії, а потім до Нюрнберга. Там компанія отримала право на стягнення 3,65 млрд євро, потім ще 3,79 млрд євро і, нарешті, 576 млн євро.

Пізніше, у червні 2024 року, компанія виграла паралельний арбітраж на 13,5 млрд євро. Така стратегія можлива лише за доведеного екстреного ризику, наприклад, загрози існуванню компанії.

Вигравши ці справи, Uniper була готова стягнути заборгованість за судовими рішеннями. Але для цього їй необхідно було виявити претензії "Газпром" до інших компаній.

Наприкінці 2023 року Uniper почала отримувати гроші від боржників "Газпрому". Компанія відмовилася розкривати, з яких рахунків і контрагентів було стягнуто кошти.

Не всі змогли повторити успіх

За словами юристів, стратегія Uniper спрацювала завдяки швидкості дій і доказам загрози її виживанню. "Ви маєте довести наявність надзвичайної ситуації. Існування Uniper було під загрозою", - зазначив юрист Тіно Шнайдер.

Інші компанії, такі як Orlen і RWE, продовжують арбітраж, але не домоглися аналогічних виплат.

Що допомогло стягнути гроші

Uniper вдалося знайти дебіторів "Газпрому" і стягнути борги через них. За словами юристів, такий спосіб - один із найшвидших шляхів отримання коштів, особливо якщо неможливо виконати рішення в країні відповідача.

"Якщо хтось встигає першим захопити актив, ви вже не отримаєте нічого", - зазначив юрист Шнайдер. "Uniper була швидка і винахідлива. Це виявилося ефективно".