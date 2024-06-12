Німецька Uniper виграла багатомільярдний арбітраж у "Газпрому"

Німецька комунальна компанія Uniper виграла багатомільярдний арбітраж проти російського "Газпрому". Це дозволить їй розірвати недіючі контракти на постачання газу та потенційно створить прецедент для подібних випадків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Це рішення знаменує собою знакову перемогу для Uniper, яку уряду Німеччини довелося рятувати в 2022 році після того, як "Газпром" спочатку скоротив, а потім зупинив постачання, що змусило групу купувати заміщувальні обсяги за захмарними цінами на спотовому ринку.

Uniper заявила, що рішення арбітражного суду в Стокгольмі від 7 червня дозволило їй розірвати існуючі контракти на постачання, які юридично все ще існують, навіть незважаючи на відсутність постачання газу.

Трибунал також присудив фірмі понад 13 млрд євро як компенсацію за обсяги газу, які "Газпром" не постачав із середини 2022 року.

"Це рішення забезпечує юридичну ясність для Uniper. Маючи право на розірвання, яке ми отримали у рішенні арбітражу, ми розриваємо контракти із "Газпром експортом", - заявив генеральний директор Uniper Майкл Льюїс.

Відшкодування збитків насамперед означає символічну перемогу Німеччини, оскільки отримання великих сум малоймовірне, повідомили Reuters минулого місяця юридичні джерела, що підтвердив генеральний директор Льюїс.

Якщо гроші все ж таки будуть, вони підуть уряду Німеччини, якому належить понад 99% акцій Uniper.

Джерела тоді повідомили Reuters, що право на розірвання контрактів, що не діють, буде більш актуальним напередодні запланованого повернення Uniper на фондовий ринок наступного року.

Суперечки з "Газпромом"

Більшість експорту російського газу до Європи було зупинено після вторгнення Росії в Україну в 2022 році, коли "Газпром" припинив постачання, а західні країни розірвали зв'язки або ввели санкції проти постачання енергоносіїв із Росії.

Збої спровокували серію юридичних позовів, пов'язаних із величезними сумами коштів: Росія вимагає грошей за недіючі контракти, а покупці вимагають погашення боргу після неотримання поставок.