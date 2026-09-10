Консульство України в Дюссельдорфі опинилося в центрі спецоперації поліції

Шпигунська мережа РФ у Німеччині

Нагадаємо, рішення німецької влади закрити Генеральне консульство РФ у Бонні пов'язують із масштабною розвідувальною діяльністю російських спецслужб.

За даними ЗМІ, дипломатичну установу могли використовувати як головний координаційний центр для проведення гібридних операцій у Німеччині.

Зокрема, журналісти з'ясували, що під дипломатичним прикриттям у консульстві Бонна працювали до 20 російських шпигунів.

Окрім шпигунської діяльності, активізацію дій проти дипломатичних об'єктів РФ у Німеччині пов'язують зі спробами диверсій.

Зокрема, німецькі слідчі виявили, що двоє осіб, які планували атаку на український літак у Лейпцигу, пов'язані з Росією.