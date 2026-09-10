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Консульство Украины в Дюссельдорфе оказалось в центре спецоперации полиции

21:02 10.09.2026 Чт
2 мин
Улица перекрыта лентой, детали не разглашают
aimg Сергей Козачук
Фото: спецоперация полиции в Дюссельдорфе проходит возле консульства Украины (Getty Images)

Полиция Германии проводит масштабную спецоперацию у Генерального консульства Украины в Дюссельдорфе из-за угрозы опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesspiegel.

Что известно о ситуации

Немецкие правоохранители подтвердили развертывание крупной полицейской операции в районе дипломатического учреждения.

По словам спикера полиции, причиной стала непонятная ситуация, которая может представлять угрозу.

Какие-либо другие детали или причины возникновения опасной ситуации немецкие правоохранители пока не разглашают.

Какая обстановка возле консульства

По словам местных журналистов, правоохранительные органы приняли меры в центре города:

  • окружили здание Генерального консульства и близлежащую территорию на большом радиусе;
  • перекрыли участок улицы полицейской лентой;
  • задействовали несколько экипажей и специальных автомобилей полиции.

Шпионская сеть РФ в Германии

Напомним, решение немецких властей закрыть Генеральное консульство РФ в Бонне связывают с масштабной разведывательной деятельностью российских спецслужб.

По данным СМИ, дипломатическое учреждение могли использоваться как главный координационный центр для проведения гибридных операций в Германии.

В частности, журналисты выяснили, что под дипломатическим прикрытием в консульстве Бонна работали до 20 российских шпионов.

Помимо шпионской деятельности, активизацию действий против дипломатических объектов РФ в Германии связывают с попытками диверсий.

В частности, немецкие следователи обнаружили, что два человека, планировавших атаку на украинский самолет в Лейпциге, связаны с Россией.

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