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Німецька компанія подарує Україні 100 дронів Trinity

Фото: Німецька компанія подарує Україні 100 дронів (quantum-systems.com)
Автор: Каріна Левицька

Німецький виробник безпілотників Quantum-Systems подарує Україні 100 дронів Trinity у різних конфігураціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deaidua.

Компанія дуже тісто співпрацює з Україною, і крім 100 дронів Trinity, які будуть подаровані Україні, виробництво також  постачає в сотні БПЛА Vector від імені уряду Німеччини.

У листопаді 2023 року, представники компанії повідомили що вони розпочнуть тренування українських операторів дронів у січні 2024 року.

Вони мають навчитись базовим можливостям у розгортанні та управлінні безпілотниками сімейства Trinity.

Trinity Pro

Як відомо, один із трьох варіантів, які Україна отримає буде Trinity Pro у варіант картографічного безпілотника, який має можливість вертикального зльоту та посадки.

Максимальний час знаходження у повітрі Trinity Pro - 90 хвилин, дальність польоту 5-7,5 км, а максимальна злітна вага - 5,75 кг.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що мер Києва Віталій Кличко домовився з інвесторами та німецькими виробниками дронів про передачу Києву 100 тактичних безпілотників нового покоління. Ці дрони столиця відправить захисникам на передову.

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