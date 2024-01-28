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Немецкая компания подарит Украине 100 дронов Trinity

Фото: Немецкая компания подарит Украине 100 дронов (quantum-systems.com)
Автор: Карина Левицкая

Немецкий производитель беспилотников Quantum-Systems подарит Украине 100 дронов Trinity в различных конфигурациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deaidua.

Компания очень тесто сотрудничает с Украиной, и кроме 100 дронов Trinity, которые будут подарены Украине, производство также поставляет в сотни БПЛА Vector от имени правительства Германии.

В ноябре 2023 года, представители компании сообщили, что они начнут тренировки украинских операторов дронов в январе 2024 года.

Они должны научиться базовым возможностям в развертывании и управлении беспилотниками семейства Trinity.

Trinity Pro

Как известно, один из трех вариантов, которые Украина получит будет Trinity Pro в вариант картографического беспилотника, который имеет возможность вертикального взлета и посадки.

Максимальное время нахождения в воздухе Trinity Pro - 90 минут, дальность полета 5-7,5 км, а максимальный взлетный вес - 5,75 кг.

Напомним, ранее мы сообщали, что мэр Киева Виталий Кличко договорился с инвесторами и немецкими производителями дронов о передаче Киеву 100 тактических беспилотников нового поколения. Эти дроны столица отправит защитникам на передовую.

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