Німецька компанія в обхід санкцій постачала технології до РФ через Словенію, - Politico

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Як повідомляє видання, Kontron, яка має представництва в ЄС, Британії та США, використала свою словенську дочірню компанію для експорту конфіденційних телекомунікаційних технологій на понад 3,5 млн євро своєму російському підрозділу наприкінці 2023 року. Це відбулося в обхід кількох хвиль санкцій ЄС, що набули чинності у 2023 році.

Згідно з експортними записами, з якими ознайомилося видання, у період з липня до листопаду 2023 року словенська дочірня компанія Kontron doo відправила 11 партій продукції до російської дочірньої компанії Iskra Technologies.

Продукція включала товар подвійного призначення - телекомунікаційну платформу SI3000, яка може відстежувати та перехоплювати комунікаційний трафік.

Компанія пояснила, що постачання заборонених через санкції товарів, зокрема технологій та обладнання подвійного призначення, стосувалися старих замовлень і були дозволені словенською владою через видані раніше ліцензії.

"Після введення в дію 11-го пакету санкцій ми припинили експорт будь-яких нових товарів і постачали лише вже схвалений експорт відповідно до виданих експортних ліцензій, згідно з чинними санкціями ЄС", - заявили у компанії.

Однак у ЄС діють правила, які забороняють експорт таких товарів навіть за вже укладеними контрактами, але можливі винятки, наприклад, для кібербезпеки, медицини чи надзвичайних ситуацій, якщо є дозвіл на виконання замовлення від уряду країни, де розташована компанія.

Politico зазначає, що ні Єврокомісія, ні Центральне митне управління Німеччини не повідомляли, що розслідування щодо Kontron проводиться або буде проведено.

Ще раніше Kontron обіцяла відмовитися від роботи в Росії, засуджувала російське вторгнення, заявила, що не інвестуватиме в цю країну і скоротить кількість працівників у Росії з майже 600 до 240.

Однак Kontron досі присутня на російському ринку через дочірню компанію Iskra Technologies. Проти останньої ЄС увів санкції у грудні 2024 року. Kontron володіє майже половиною акцій російської Iskra Technologies і фактично контролює її, бо має право викупити решту акцій. Хто саме володіє другою половиною акцій Iskra Technologies невідомо.

Хоч Kontron і заявила про вихід з Росії, її дочірня компанія Iskra Technologies досі працює на російському ринку, отримує нагороди за "імпортозаміщення", виробляє обладнання для "Ростелекому", а її системи вже називають "російськими". У 2023 році Iskra обʼєдналась із RTSoft - компанією з ліцензією ФСБ і досвідом роботи з Міноборони РФ. Kontron запевняє, що ці звʼязки в минулому.

До того ж Kontron, а саме її словенський підрозділ, після санкцій ЄС у 2023 році відправив до Казахстану майже 50 партій телекомунікаційного обладнання SI3000. Компанія каже, що все - для місцевого використання, але Казахстан - союзник Росії, і там прямо заявляли, що не збираються дотримуватись санкцій.

Зазначається, що це може порушувати санкції ЄС. Частина європейських депутатів закликають негайно розслідувати справу, наголошуючи, що Німеччина слабо переглядає та впроваджує санкції.