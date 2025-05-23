Немецкая компания в обход санкций поставляла технологии в РФ через Словению, - Politico

Немецкая технологическая компания Kontron могла экспортировать в Россию ограниченные технологии, несмотря на новые санкции Европейского Союза против РФ. Поставки осуществлялись через Словению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Как сообщает издание, Kontron, которая имеет представительства в ЕС, Великобритании и США, использовала свою словенскую дочернюю компанию для экспорта конфиденциальных телекоммуникационных технологий на более чем 3,5 млн евро своему российскому подразделению в конце 2023 года. Это произошло в обход нескольких волн санкций ЕС, вступивших в силу в 2023 году.

Согласно экспортным записям, с которыми ознакомилось издание, в период с июля по ноябрь 2023 года словенская дочерняя компания Kontron doo отправила 11 партий продукции в российскую дочернюю компанию Iskra Technologies.

Продукция включала товар двойного назначения - телекоммуникационную платформу SI3000, которая может отслеживать и перехватывать коммуникационный трафик.

Компания пояснила, что поставки запрещенных из-за санкций товаров, в том числе технологий и оборудования двойного назначения, касались старых заказов и были разрешены словенскими властями через выданные ранее лицензии.

"После введения в действие 11-го пакета санкций мы прекратили экспорт любых новых товаров и поставляли только уже одобренный экспорт в соответствии с выданными экспортными лицензиями, согласно действующим санкциям ЕС", - заявили в компании.

Однако в ЕС действуют правила, запрещающие экспорт таких товаров даже по уже заключенным контрактам, но возможны исключения, например, для кибербезопасности, медицины или чрезвычайных ситуаций, если есть разрешение на выполнение заказа от правительства страны, где расположена компания.

Politico отмечает, что ни Еврокомиссия, ни Центральное таможенное управление Германии не сообщали, что расследование в отношении Kontron проводится или будет проведено.

Еще раньше Kontron обещала отказаться от работы в России, осуждала российское вторжение, заявила, что не будет инвестировать в эту страну и сократит количество сотрудников в России с почти 600 до 240.

Однако Kontron до сих пор присутствует на российском рынке через дочернюю компанию Iskra Technologies. Против последней ЕС ввел санкции в декабре 2024 года. Kontron владеет почти половиной акций российской Iskra Technologies и фактически контролирует ее, потому что имеет право выкупить остальные акции. Кто именно владеет второй половиной акций Iskra Technologies неизвестно.

Хотя Kontron и заявила о выходе из России, ее дочерняя компания Iskra Technologies до сих пор работает на российском рынке, получает награды за "импортозамещение", производит оборудование для "Ростелекома", а ее системы уже называют "российскими". В 2023 году Iskra объединилась с RTSoft - компанией с лицензией ФСБ и опытом работы с Минобороны РФ. Kontron уверяет, что эти связи в прошлом.

К тому же Kontron, а именно ее словенское подразделение, после санкций ЕС в 2023 году отправило в Казахстан почти 50 партий телекоммуникационного оборудования SI3000. Компания говорит, что все - для местного использования, но Казахстан - союзник России, и там прямо заявляли, что не собираются соблюдать санкции.

Отмечается, что это может нарушать санкции ЕС. Часть европейских депутатов призывают немедленно расследовать дело, подчеркивая, что Германия слабо пересматривает и внедряет санкции.