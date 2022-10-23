Німецька IRIS-T вже врятувала багато життів у Київській області, - Шмигаль

"Німеччина вже поставила нам систему IRIS-T. Вона використовується протягом тижня і вже врятувала багато життів, особливо в Київській області. На жаль, на даний момент у нас є лише одна така система і ми з нетерпінням чекаємо наступну. Я сподіваюся, що це буде у листопаді", - зазначив він.

За його словами, українській стороні терміново потрібні боєприпаси для IRIS-T, але додаткові партії ракет лише виробляються. А ті, з якими прийшла система, збили значну кількість російських ракет. Він також відповів на запитання про те, скільки часу має пройти, щоб не стало надто пізно для поставок.

"Це буквально питання кількох днів. Щодня росіяни використовують проти нас від 20 до 30 іранських дронів-камікадзе. Їх важко збити. Ось чому ми просимо у наших партнерів спеціальні глушилки... Є пристрої, які можуть боротися з цими іранськими безпілотниками. Ми знаємо, у кого вони є, та просимо наших партнерів", - додав Шмигаль.