RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Немецкая IRIS-T уже спасла много жизней в Киевской области, - Шмыгаль

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Поставленная Украине немецкая система противовоздушной обороны IRIS-T уже спасла много жизней в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Дениса Шмыгаля для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Германия уже поставила нам систему IRIS-T. Она используется неделю и уже спасла много-много жизней, особенно в Киевской области. К сожалению, на данный момент у нас есть только одна такая система и мы с нетерпением ждем следующую. Я надеюсь, что это будет в ноябре", - отметил он.

По его словам, украинской стороне срочно необходимы боеприпасы для IRIS-T, но дополнительные партии ракет только производятся. А те, с которыми пришла система, сбили значительное число российских ракет. Он также ответил на вопрос о том, сколько времени должно пройти, чтобы не стало слишком поздно для поставок.

"Это буквально вопрос нескольких дней. Ежедневно россияне используют против нас от 20 до 30 иранских дронов-камикадзе. Их трудно сбить. Вот почему мы просим у наших партнеров специальные глушилки…Есть устройства, которые могут бороться с этими иранскими беспилотниками. Мы знаем, у кого они есть, и просим наших партнеров", - добавил Шмыгаль.

Напомним, ранее сообщалось, что немецкая система ПВО IRIS-T была размещена на южном направлении.

В свете массированных российских ударов президент Владимир Зеленский говорил, что эта система хорошо себя показала.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денис ШмыгальПВО