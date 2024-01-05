Німець Долль тріумфував у спринті вдома: Бьо за межами трійки, українці – поза топ-30
Німецький біатлоніст Бенедікт Долль виграв перші старти на етапі Кубка світу 2023/24 в Обергофі. Найкращим серед українців став Віталій Мандзин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.
33-річний спортсмен найшвидше подолав 10-кілометрову дистанцію на трасі в Тюрінгії. Він пройшов спринт за 24:12,2 хвилини та на лічені секунди зумів випередити норвезьке тріо.
Долль після влучної стрільби на першому вогневому рубежі припустився одного промаху на другому. За тим же сценарієм відпрацювали Стурла Гольм Легрейд і Ендре Стремсгейм. Довелося німцю "попрацювати ногами". Завдяки кращій швидкості він випередив обох опонентів.
Для Долля перемога стала другою у нинішньому сезоні. Раніше він переміг у спринті в швейцарському Ленцергайде. Окрім того, ветеран узяв дві "бронзи" в складі збірної Німеччини за підсумками естафет у шведському Естерсунді та австрійському Гохфільцені.
Поза призерами фінішував Йоганнес Бьо. Чинний переможець Кубка світу дістався фінішу четвертим із двома пострілами в "молоко". Серед українців найкраще виступив Віталій Мандзин. Із одним промахом він відстав від переможця майже на дві хвилини.
Підсумки біатлонного спринту 10 км, чоловіки:
- Бенедікт Долль
- Стурла Гольм Легрейд (+1,8)
- Ендре Стремсгейм (+5,4)
...
31. Віталій Мандзин (+1:50,0)
34. Дмитро Підручний (+1:56,4)
41. Антон Дудченко (+2:13,5)
51. Артем Прима (+2:32,9)
65. Артем Тищенко (+2:55,2)
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