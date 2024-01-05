Немец Долль триумфовал в спринте дома: Бе за пределами тройки, украинцы – вне топ-30

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль выиграл первые старты на этапе Кубка мира 2023/24 в Оберхофе. Лучшим из украинцев стал Виталий Мандзин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки .

33-летний спортсмен быстрее всех преодолел 10-километровую дистанцию на трассе в Тюрингии. Он прошел спринт за 24:12,2 минуты и на считанные секунды сумел опередить норвежское трио.

Долль после меткой стрельбы на первом огневом рубеже допустил один промах на втором. По тому же сценарию отработали Стурла Хольм Легрейд и Эндре Стремсхейм. Пришлось немцу "поработать ногами". Благодаря лучшей скорости он опередил обоих оппонентов.

Для Долля победа стала второй в нынешнем сезоне. Ранее он победил в спринте в швейцарском Ленцерхайде. Кроме того, ветеран взял две "бронзы" в составе сборной Германии по итогам эстафет в шведском Эстерсунде и австрийском Хохфильцене.

Вне призеров финишировал Йоханнес Бе. Действующий победитель Кубка мира финишировал четвертым с двумя выстрелами в "молоко". Среди украинцев наилучше выступил Виталий Мандзин. С одним промахом он отстал от победителя почти на две минуты.

Итоги биатлонного спринта 10 км, мужчины:

Бенедикт Долль Стулла Хольм Легрейд (+1,8) Эндре Стремсхейм (+5,4)

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31. Виталий Мандзин (+1:50,0)

34. Дмитрий Пидручный (+1:56,4)

41. Антон Дудченко (+2:13,5)

51. Артем Прима (+2:32,9)

65. Артем Тищенко (+2:55,2)