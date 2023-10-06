На Німеччину тиснуть із вимогою відправити Україні ракети Taurus, - NYT

Адміністрація президента США Джо Байдена не зробила публічних заяв про те, що вона відправляє Україні свої армійські тактичні ракетні системи ATACMS.

Вони можуть дати Україні імпульс у контрнаступі проти російських сил.

"Але європейські чиновники та експерти з безпеки кажуть, що вони очікують швидкої заяви США, яка підвищить ставки для канцлера Німеччини Олафа Шольца, щоб він пожертвував Україні ракети Taurus", - йдеться в матеріалі.

На Шольца чинять тиск

Голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн сказала, що Шольц перебуває під сильним тиском і, можливо, захоче припинити цю дискусію.

Вона уточнила, що якщо американці дадуть добро на постачання своїх ATACMS, тоді це може призвести до постачання ракет Taurus.

Представник уряду Німеччини заявив у четвер, що позиція Шольца залишилася незмінною порівняно з минулим місяцем, коли канцлера безпосередньо запитали про Taurus, і він дав зрозуміти журналістам, що жодного рішення ухвалено не було.

Німеччина передає Україні зброю в синергії зі США

Протягом більшої частини минулого року уряд Німеччини прагнув оголосити про передачу бронетехніки, систем ППО і бойових танків одночасно з аналогічними заявами з боку Сполучених Штатів.

"Ракети великої дальності є однією з останніх великих систем озброєнь, які Україна зажадала від Заходу, але побоювання, що вони можуть завдати удару російською територією і призвести до ескалації війни, посіяли небажання як у Берліні, так і у Вашингтоні відправляти їх", - пише NYT.

Ракети Taurus для України.

Нагадаємо, Україна вже кілька місяців просить Німеччину про постачання далекобійних ракет Taurus. Вони здатні бити по цілях на відстані до 500 км.

Як повідомляло нещодавно видання The Wall Street Journal, постачання ракет відкладають, оскільки Німеччина боїться прямої конфронтації з Росією. Берлін вважає, що для застосування ракет йому необхідно буде відправити своїх фахівців до України.

Нещодавно видання Bild написало, що Німеччина ще не спрямовувала Україні офіційну відмову від поставок, але в непублічних обговореннях "дала зрозуміти, що ракети поки не поставлятимуть".