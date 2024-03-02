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У Німеччині звинуватили Путіна у намаганні дестабілізувати ситуацію в країні

Фото: у Німеччині звинуватили Путіна (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Фракція "Зелених" у Німеччині звинувачує російського диктатора Володимира Путіна у намаганні дестабілізувати ситуацію в країні.

Про це заявила віце-голова парламентської групи "Зелених" Агнешка Брюггер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Брюггер вважає, що після того, як в Росії був опублікований запис внутрішньої розмови між офіцерами ВПС Німеччини, можливі подальші диверсійні дії РФ в найближчі місяці.

"Події останніх кількох днів ще раз показують, як Володимир Путін намагається чинити масовий негативний вплив на наше відкрите суспільство, особливо в Німеччині, за допомогою дезінформації, дестабілізації та шпигунства", - сказала віце-голова парламентської групи.

Вона також зауважила, що цього року, який і так сповнений важливими виборами, загроза від Росії тільки посилиться.

"Ми повинні набагато краще підготуватися до неї в політиці, медіа та суспільстві. Як суспільство, ми повинні стати більш стійкими, сильними і захищеними", – додала Брюггер.

Що передувало

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що ця подія буде швидко розслідувана. А німецьке Федеральне відомство військової контррозвідки почало перевірку можливого перехоплення російською стороною розмов німецьких офіцерів.

Нагадаємо, ми писали, що сьогодні Міністерство оборони Німеччини підтвердило витік розмови німецьких офіцерів про можливість застосування ракет Taurus в Україні. 

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