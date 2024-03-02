В Германии обвинили Путина в попытке дестабилизировать ситуацию в стране

Брюггер считает, что после того, как в России была опубликована запись внутреннего разговора между офицерами ВВС Германии, возможны дальнейшие диверсионные действия РФ в ближайшие месяцы.

"События последних нескольких дней еще раз показывают, как Владимир Путин пытается оказывать массовое негативное влияние на наше открытое общество, особенно в Германии, с помощью дезинформации, дестабилизации и шпионажа", - сказала вице-председатель парламентской группы.

Она также отметила, что в этом году, который и так полон важными выборами, угроза от России только усилится.

"Мы должны гораздо лучше подготовиться к ней в политике, медиа и обществе. Как общество, мы должны стать более устойчивыми, сильными и защищенными", - добавила Брюггер.

Что предшествовало

Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что это событие будет быстро расследовано. Немецкое же Федеральное ведомство военной контрразведки начало проверку возможного перехвата российской стороной разговоров немецких офицеров.

Напомним, мы писали, что сегодня Министерство обороны Германии подтвердило утечку разговора немецких офицеров о возможности применения ракет Taurus в Украине.

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