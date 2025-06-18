У Німеччині змінять главу розвідки: посаду отримає посол в Україні

Посол України в Німеччині Мартін Єгер стане головою німецької Федеральної розвідувальної служби (BND). Він змінить на цій посаді Бруно Каля.
Про це заявив заступник прес-секретаря німецького уряду Штеффен Маєр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
Єгер має великий досвід роботи як посол у кризових регіонах, у канцелярії канцлера, а також у сфері економіки.
62-річний Каль стане представником Німеччини при Святому Престолі в Римі. Каль уже давно хотів перейти на роботу до Ватикану.
Точна дата вступу Єгера на нову посаду поки що не відома.
Мартін Єгер - досвідчений німецький дипломат, з липня 2023 року обіймає посаду посла Німеччини в Україні. Він змінив на цій посаді Анку Фельдгузен. Єгер активно працює над зміцненням двосторонніх відносин між Берліном і Києвом в умовах повномасштабної війни, зокрема в питаннях гуманітарної допомоги, безпеки та європейської інтеграції України.
До призначення в Київ Єгер представляв Німеччину в Іраку, а раніше працював в Афганістані та обіймав високі посади в німецькому уряді, зокрема в Міністерстві внутрішніх справ і в Міністерстві економічного співробітництва та розвитку.
Його дипломатична кар'єра почалася в 1990-х, і відтоді він зарекомендував себе як фахівець із зовнішньої політики та міжнародних криз.
До речі, про плани призначити Йегера на посаду глави BND німецькі ЗМІ писали ще 11 червня.
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