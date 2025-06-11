Мерц готує зміну в розвідці: посол у Києві стане новим главою, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Як повідомляє Spiegel, очолити відомство має чинний посол Німеччини в Києві Мартін Єгер. Таке рішення нібито вже затвердив канцлер ФРН Фрідріх Мерц.

Зміна керівництва BND відбувається в рамках кадрової політики нової владної коаліції. BND підпорядковується безпосередньо федеральній канцелярії, тож рішення про призначення нового президента належить саме главі уряду.

Уряд офіційно не коментує ротацію, однак, за даними Spiegel, вона вже погоджена.

Чинний президент BND Бруно Каль залишить службу і перейде на дипломатичну роботу. Очікується, що він очолить посольство Німеччини у Ватикані.

За словами Єгера, BND потребує масштабної реформи, зокрема збільшення фінансування та розширення технічних можливостей шпигунства за кордоном.

Хто такий Мартін Єгер

У Києві він очолює посольство Німеччини з літа 2023 року й неодноразово висловлював підтримку Україні на тлі повномасштабної війни з РФ.

Єгер також має досвід роботи в німецькому уряді - зокрема, у Федеральному міністерстві внутрішніх справ та Міністерстві розвитку.

Його вважають послідовним технократом із глибоким розумінням міжнародної безпеки.