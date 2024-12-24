У Німеччині збанкрутував виробник фірмових емблем Mercedes-Benz

Постачальник фірмових "зірок" Mercedes-Benz оголосив про банкрутство. Німецька фірма Gerhardi Kunststofftechnik GmbH не впоралася із викликами, з якими зіткнувся сучасний європейський автопром через падіння попиту на електромобілі. Компанія, заснована у 1796 році, пережила дві світові війни, але у 2024-му збанкрутіла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Gerhardi оголосила себе банкрутом після тривалого падіння попиту на продукцію. Що буде з півтори тисячами її співробітників, наразі невідомо. Фірма починала свій шлях більше двох століть тому з виробництва металевих виробів, а потім влилася в автопром та постачала емблеми-зірки для седанів Mercedes-Benz.

Інші постачальники також вимушено скорочують виробництво на тлі падіння продажів автомобілів. Так, французька Forvia SE (постачальник деталей для Volkswagen та Stellantis) скорочує тисячі робочих місць, німецька Webasto SE набрала боргів на мільярд євро; фінансових труднощів зазнає і великий шведський виробник акумуляторів Northvolt AB. З майбутніми звільненнями у Volkswagen, Stellantis та Ford ситуація напевно погіршиться.

Цікаво, що Gerhardi – не єдиний виробник зірок Mercedes-Benz, що розорився за останні роки. 2022-го це сталося з компанією BIA Forst. Вона виготовляла емблеми, які встановлювали вертикально, наприклад, на S-Class.