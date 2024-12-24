В Германии обанкротился производитель фирменных эмблем Mercedes-Benz

Поставщик фирменных "звезд" Mercedes-Benz объявил о банкротстве. Немецкая фирма Gerhardi Kunststofftechnik GmbH не справилась с вызовами, с которыми столкнулся современный европейский автопром из-за падения спроса на электромобили. Компания, основанная в 1796 году, пережила две мировые войны, но в 2024-м обанкротилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Gerhardi объявила себя банкротом после длительного падения спроса на продукцию. Что будет с полутора тысячами ее сотрудников, пока неизвестно. Фирма начинала свой путь более двух веков назад с производства металлических изделий, а затем влилась в автопром и поставляла эмблемы-звезды для седанов Mercedes-Benz.

Другие поставщики также вынужденно сокращают производство на фоне падения продаж автомобилей. Так, французская Forvia SE (поставщик деталей для Volkswagen и Stellantis) сокращает тысячи рабочих мест, немецкая Webasto SE набрала долгов на миллиард евро; финансовые трудности испытывает и крупный шведский производитель аккумуляторов Northvolt AB. С предстоящими увольнениями в Volkswagen, Stellantis и Ford ситуация наверняка ухудшится.

Интересно, что Gerhardi - не единственный производитель звезд Mercedes-Benz, разорившийся за последние годы. В 2022-м это произошло с компанией BIA Forst. Она изготавливала эмблемы, которые устанавливали вертикально, например, на S-Class.