У Німеччині заявили, що світ без Путіна був би кращим

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що світ жив би значно краще, якби в ньому не було російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю BILD .

Під час розмови з представником ЗМІ німецький міністр сказав, що Україна обов'язково має перемогти у війні. Окрім того, на питання журналіста про те, чи був світ кращим без Путіна - Пісторіус відповів що так.

"Мені це здається, це можна сказати без вагань та компромісів, так", - сказав Пісторіус.

Він також зазначив, що його не лякає можлива ядерна загроза з боку Росії.

"Мене це не надто лякає. Одне - те, що відбувається всередині, а інше - те, що відбувається у пропаганді. Зрештою ніхто з нас не знає, що робить Путін, але це не повинно заважати нам надавати розумну підтримку спільно з нашими союзниками", підкреслив він.