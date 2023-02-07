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В Германии заявили, что мир без Путина был бы лучше

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Россия, Вторник 07 февраля 2023 20:59
В Германии заявили, что мир без Путина был бы лучше Фото: в Германии заявили, что мир без Путина был бы лучше (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что мир жил бы гораздо лучше, если бы в нем не было российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью BILD.

В ходе беседы с представителем СМИ немецкий министр сказал, что Украина обязательно должна победить в войне. Кроме того, на вопрос журналиста о том, был ли мир лучше без Путина – Писториус ответил что да.

"Мне это кажется, это можно сказать без колебаний и компромиссов, да", - сказал Писториус.

Он также отметил, что его не пугает возможная ядерная угроза со стороны России.

"Меня это не слишком пугает. Одно - то, что происходит внутри, а другое - то, что происходит в пропаганде. В конце концов, никто из нас не знает, что делает Путин, но это не должно мешать нам оказывать разумную поддержку совместно с нашими союзниками". , подчеркнул он.

Напомним, ранее бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что российский диктатор якобы пообещал не убивать Зеленского.

Позже советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал такое заявление фикцией.

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