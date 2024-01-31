В Німеччині заявили, що підготують цього року ще 10 тисяч українських військових

Державний секретар оборони Німеччини Сємтьє Меллер заявив, що цього року, як і минулого, Бундесвер планує провести навчання ще 10 тисяч військовослужбовців Збройних сил України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на RP Online.
Тренування відбуватимуться в рамках європейської навчальної місії EUMAM.
Німецький чиновник у середу, 31 січня у Брюсселі наголосив на розумінні ФРН, що вона й надалі тверда у підтримці України, яка відбиває широкомасштабну військову агресію з боку Росії.
На сьогодні близько 40 тисяч українських військових уже пройшли підготовку в країнах Європи в рамках місії EUMAM. Таке рішення ухвалили міністри закордонних справ країн-учасниць у листопаді 2022 року.
Спочатку йшлося про кількість до 15 тисяч солдатів ЗСУ для навчання в Німеччині, Польщі та інших країнах ЄС. Пізніше мета була збільшена до 30 тисяч, а потім - до 40 тисяч. Бундесвер підготував уже близько 10 тисяч українських військових.
Німецький Бундесвер проводить тренування бійців ЗСУ, зокрема, на системі протиповітряної оборони Patriot, самохідній гаубиці Panzerhaubitze2000, бойовій машині піхоти Marder та основних бойових танках Leopard 1 і Leopard 2. Є також курси підготовки військового керівництва та медичного сектору.
За даними німецького оборонного відомства, нещодавно в місії брали участь в середньому близько 1500 членів Бундесверу.
Нагадаємо, Німеччина стала однією з країн, які після повномасштабного нападу РФ допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.
Раніше у ФРН заявили, що у 2024 році подвоять військову допомогу Україні до 8 млрд євро.
Сьогодні, 31 січня, в уряді Німеччини заявили про те, що країна передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли ракети для ППО, всюдиходи та бронетранспортери.
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