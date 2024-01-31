В Германии заявили, что подготовят в этом году еще 10 тысяч украинских военных

Государственный секретарь обороны Германии Семтье Меллер заявил, что в этом году, как и в прошлом, Бундесвер планирует провести обучение еще 10 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на RP Online .

Тренировки будут проходить в рамках европейской учебной миссии EUMAM.

Немецкий чиновник в среду, 31 января в Брюсселе отметил понимание ФРГ, что она и дальше тверда в поддержке Украины, которая отражает широкомасштабную военную агрессию со стороны России.

Тренировки украинских военных в Европе

На сегодняшний день около 40 тысяч украинских военных уже прошли подготовку в странах Европы в рамках миссии EUMAM. Такое решение было принято министрами иностранных дел стран-участниц в ноябре 2022 года.

Первоначально речь шла о количестве до 15 тысяч солдат ВСУ для обучения в Германии, Польше и других странах ЕС. Позже цель была увеличена до 30 тысяч, а затем - до 40 тысяч. Бундесвер подготовил уже около 10 тысяч украинских военных.

Учебные миссии в Германии

Немецкий Бундесвер проводит тренировки бойцов ВСУ, в частности, на системе противовоздушной обороны Patriot, самоходной гаубице Panzerhaubitze2000, боевой машине пехоты Marder и основных боевых танках Leopard 1 и Leopard 2. Есть также курсы подготовки военного руководства и медицинского сектора.

По данным немецкого оборонного ведомства, недавно в миссии участвовали в среднем около 1500 членов Бундесвера.

Помощь Германии для Украины

Напомним, Германия стала одной из стран, которые после полномасштабного нападения РФ помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

Ранее в ФРГ заявили, что в 2024 году удвоят военную помощь Украине до 8 млрд евро.

Сегодня, 31 января, в правительстве Германии заявили о том, что страна передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли ракеты для ПВО, вездеходы и бронетранспортеры.