В Німеччині затримали працівника розвідки через підозру в шпіонажі на користь Росії

Зазначається, що співробітники розвідувальної служби підозрюють у шпигунстві на користь російських спецслужб. Після затримання чоловік постав перед слідчим суддею Федерального Верховного суду й вже наразі перебуває під вартою.

Під час розслідування були проведені обшуки в його квартирі та на робочому місці. Також обушки проводились у двох об'єктах спецслужби.

Співробітник розвідки звинувачується у тому, що у 2022 році передав російській розвідці інформацію, які отримав у ході своєї діяльності.

Згідно з даними видання, інші співробітники розвідки Німеччини також могли працювати на російські спецслужби, однак жодних нових арештів не відбувалось.

Голова зовнішньої розвідки Бруно Каль заявив, що його відомство тісно співпрацює зі слідчими органами, аби якомога детальніше дослідити справу. За його словами, після інформації про можливий випадок зради, у розвідці почалось широке внутрішнє розслідування.

"У випадку з Росією ми маємо справу з актором на іншій стороні, з безпринципністю та готовністю до застосування насильства якого ми змушені рахуватися. Кожна деталь цієї операції, яка стає надбанням громадськості, означає перевагу для цього супротивника в його намірі завдати шкоди Німеччині", - заявив Каль відзначивши, що не буде публічно коментувати подальші деталі справи.

Зазначається, що кілька років тому ще одного співробітника розвідки заарештували й засудили через те, що він здобував інформацію для американської спецслужби ЦРУ, а потім запропонував себе росіянам.