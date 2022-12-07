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У Німеччині затримали екстремістів, які готували держпереворот. Серед підозрюваних росіянка

Фото: у Німеччині викрили екстремістів, які готували держпереворот (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Німеччині проводять масштабну спецоперацію проти екстремістів, які хотіли повалити владу. Правоохоронці затримали понад 20 людей, серед них росіянка.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Zeit.

Спецоперації проводять одночасно у 11 федеральних землях, а також німецькі офіцери були направлені до Австрії та Італії. Обшуки відбуваються у 130 квартирах, офісах та складах, у тому числі в казармах Командування сил спеціального призначення (KSK). Це одна з найбільших спецоперацій проти екстремістів у Німеччині.

За даними ЗМІ, членами угруповання були переважно представниками організації так званих "рейхсбюргерів". Учасники цього руху хочуть замінити існуючий державний устрій у Німеччині на недемократичну систему. Крім того, деякі з них підтримують конспірологічну ідеологію QAnon, яку розділяла частина нападників на Капітолій США у Вашингтоні у січні 2021 року.

Німецьке видання повідомляє, що до екстремістського угруповання належали колишні та чинні політики, судді та інші чиновники. Також правоохоронці встановлюють, чи мають учасники організації зв'язки із Росією.

Правоохоронці затримали 25 чоловіків та жінок, серед яких є громадянка РФ.

За даними слідства, підозрювані з листопада 2021 року планували держпереворот у Німеччині та розраховували організувати заворушення в країні. У планах екстремістів був збройний напад на Бундестаг та захоплення політиків.

Нагадаємо, що СБУ викрила росіянина, який тривалий час готував держпереворот в Україні та працював із нардепом-зрадником Віктором Медведчуком.

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