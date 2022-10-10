У Німеччині замінять главу відомства з кіберзахисту через зв'язки зі спецслужбами РФ

Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер має намір знайти заміну голові Федерального відомства з безпеки у сфері інформаційної техніки (BSI) Арне Шенбому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

Фезер має намір "в найкоротші терміни" усунути нинішнього главу відомства, завданням якого є захист німецького кіберпростору від хакерських атак, і через це відмовилася від участі в запланованій на 13 жовтня презентації звіту про діяльність BSI за 2022 рік і спільної з відомством пресконференції.

Активне невдоволення Шенбомом, як зазначають ЗМІ, виникло після виходу на телеканалі ZDF розслідування, згідно з яким чиновник, можливо, перебував у контакті з асоціацією Cyber-Sicherheitsrat Deutschland, яка, за даними журналістів, пов'язана з російськими спецслужбами.

При цьому Шенбома не можуть просто звільнити з посади через нюанси німецького законодавства, тому його, найімовірніше, переведуть до іншого відомства.

Депутати Бундестагу раніше зазначали, що з початку російського вторгнення в Україну на Німеччину почастішали кібератаки - ситуація з IT-безпекою в Німеччині вони описували як "надто напружена".

Нагадаємо, раніше у Бундесвері заявили, що загроза нових гібридних атак на Німеччину зросла після вибухів "Північний потік".

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