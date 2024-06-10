У Німеччині закликали створити спеціальний фонд для відновлення України

Шульце вважає, що допомога Україні не може відповідати принципам щорічного формування федерального бюджету, особливо з огляду на те, що її обсяг перевищує звичайний бюджет.

"Наші зобов'язання повинні бути більш надійними", - сказала вона.

Зазначимо, що Шульце представляє Соціал-демократичну партію канцлера Олафа Шольца.

Водночас, як повідомляє видання, наразі міністр фінансів від Вільної демократичної партії Крістіан Лінднер відмовляється створювати спеціальний фонд поза бюджетом 2025 року.