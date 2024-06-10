UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Німеччині закликали створити спеціальний фонд для відновлення України

Фото: у Німеччині закликали створити спеціальний фонд для відновлення України (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр економічного співробітництва та розвитку в уряді Німеччини Свенья Шульце закликала об'єднати майбутню допомогу для відновлення України у спеціальний фонд поряд із федеральним бюджетом ФРН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

Шульце вважає, що допомога Україні не може відповідати принципам щорічного формування федерального бюджету, особливо з огляду на те, що її обсяг перевищує звичайний бюджет.

"Наші зобов'язання повинні бути більш надійними", - сказала вона.

Зазначимо, що Шульце представляє Соціал-демократичну партію канцлера Олафа Шольца.

Водночас, як повідомляє видання, наразі міністр фінансів від Вільної демократичної партії Крістіан Лінднер відмовляється створювати спеціальний фонд поза бюджетом 2025 року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що влада Німеччини обговорює можливість відправки в Україну ще однієї системи протиповітряної оборони Patriot.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІнфраструктураДопомога УкраїніВійна в Україні