В Германии призвали создать специальный фонд для обновления Украины

Министр экономического сотрудничества и развития в правительстве Германии Свенья Шульце призвала объединить будущую помощь для восстановления Украины в специальный фонд наряду с федеральным бюджетом ФРГ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau .

Шульце считает, что помощь Украине не может отвечать принципам ежегодного формирования федерального бюджета, особенно учитывая, что ее объем превышает обычный бюджет.

"Наши обязательства должны быть более надежными", - сказала она.

Отметим, что Шульце представляет Социал-демократическую партию канцлера Олафа Шольца.

В то же время, как сообщает издание, министр финансов от Свободной демократической партии Кристиан Линднер отказывается создавать специальный фонд вне бюджета 2025 года.