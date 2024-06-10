В Германии призвали создать специальный фонд для обновления Украины
Министр экономического сотрудничества и развития в правительстве Германии Свенья Шульце призвала объединить будущую помощь для восстановления Украины в специальный фонд наряду с федеральным бюджетом ФРГ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.
Шульце считает, что помощь Украине не может отвечать принципам ежегодного формирования федерального бюджета, особенно учитывая, что ее объем превышает обычный бюджет.
"Наши обязательства должны быть более надежными", - сказала она.
Отметим, что Шульце представляет Социал-демократическую партию канцлера Олафа Шольца.
В то же время, как сообщает издание, министр финансов от Свободной демократической партии Кристиан Линднер отказывается создавать специальный фонд вне бюджета 2025 года.
Напомним, ранее мы сообщали, что власти Германии обсуждают возможность отправки в Украину еще одной системы противовоздушной обороны Patriot.
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