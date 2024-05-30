У Німеччині закликали прискорити погодження переговорної рамки для вступу України до ЄС

Вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року Україна подала заявку на членство в ЄС, а вже 23 червня Україна отримала статус кандидата на вступ до Європейського союзу.

Водночас 8 листопада минулого року Єврокомісія рекомендувала розпочати офіційні переговори про вступ України до ЄС.

Для вступу до ЄС Україні необхідно виконати низку умов. Зокрема, поліпшення верховенства закону і боротьба з корупцією, проведення економічних реформ, відповідність стандартам ЄС у сфері довкілля та захисту прав споживачів.

Згідно з інформацією видання Politico, у Євросоюзі хочуть, щоб переговори з Україною розпочалися до 1 липня.

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