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У Німеччині закликали прискорити погодження переговорної рамки для вступу України до ЄС

Фото: державний міністр Німеччини у справах Європи Анна Люрманн (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україна виконала всі вимоги реформ для початку переговорів про вступ до Європейського союзу. У зв'язку з цим країни ЄС повинні швидко узгодити переговорні рамки.

Про це заявила державний міністр Німеччини у справах Європи Анна Люрман, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

"На думку уряду Німеччини, Україна виконує всі вимоги для відкриття переговорів про вступ до ЄС у червні. Тому ми закликаємо всі країни-члени ЄС швидко узгодити переговорні рамки", - заявила вона.

Переговорні рамки встановлюють керівні принципи для переговорів про вступ. Вона є необхідною умовою для початку переговорів і має бути одноголосно погоджена 27 країнами-членами ЄС.

Вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року Україна подала заявку на членство в ЄС, а вже 23 червня Україна отримала статус кандидата на вступ до Європейського союзу.

Водночас 8 листопада минулого року Єврокомісія рекомендувала розпочати офіційні переговори про вступ України до ЄС.

Для вступу до ЄС Україні необхідно виконати низку умов. Зокрема, поліпшення верховенства закону і боротьба з корупцією, проведення економічних реформ, відповідність стандартам ЄС у сфері довкілля та захисту прав споживачів.

Згідно з інформацією видання Politico, у Євросоюзі хочуть, щоб переговори з Україною розпочалися до 1 липня.

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