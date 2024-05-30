В Германии призвали ускорить согласование переговорной рамки для вступления Украины в ЕС

Вступление Украины в ЕС

28 февраля 2022 года Украина подала заявку на членство в ЕС, а уже 23 июня Украина получила статус кандидата на вступление в Европейский союз.

При этом 8 ноября прошлого года Еврокомиссия рекомендовала начать официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Для вступления в ЕС Украине необходимо выполнить ряд условий. В частности, улучшение верховенства закона и борьба с коррупцией, проведение экономических реформ, соответствие стандартам ЕС в области окружающей среды и защиты прав потребителей.

Согласно информации издания Politico, в Евросоюзе хотят, чтобы переговоры с Украиной начались до 1 июля.

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