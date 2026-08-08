У Німеччині зафіксували невідомі дрони над базою, де ремонтують Patriot, - ЗМІ

Мехерніх розташований на околиці регіону Ейфель, на південний захід від Бонна. Там знаходиться важлива база Бундесверу: у підземному об’єкті з високим рівнем безпеки, розташованому на глибині 130 метрів, розміщено склад з високим рівнем безпеки.

На площі 30 000 квадратних метрів тут зберігається обладнання та запасні частини для військової техніки збройних сил. Це ключовий елемент логістичної мережі Бундесверу.

Окрім того, саме тут працюють фахівці Бундесверу, відповідальні за технічне обслуговування та ремонт системи протиповітряної оборони Patriot. Цей об’єкт, відомий у збройних силах як "верф Patriot", є, ймовірно, єдиним у своєму роді в Європі.

За інформацією ЗМІ, нещодавні прольоти дронів над об’єктом викликають серйозну стурбованість у органів безпеки: минулого тижня у п’ятницю вночі співробітники охоронної компанії, як повідомляється, зафіксували загалом шість випадків прольоту дронів у проміжку часу з 22:00 до 05:00.

Під час останнього спостереження поліцейські з районного управління поліції Еускірхена, яких вже було попереджено, нібито перебували на місці події та також стали свідками щонайменше одного прольоту дрона.

Один дрон навіть кружляв над службами екстреної допомоги. Ця інформація походить із конфіденційного поліцейського звіту.

Згідно зі звітом, військова поліція Збройних сил Німеччини також спостерігала за інцидентом з відстані приблизно 40 метрів.

Як зазначається у звіті, їхня попередня оцінка свідчить про те, що дрон, ймовірно, був моделлю Fly-380 VTOL. Ці дрони мають розмах крил близько 3,8 метра та дальність польоту до 400 кілометрів.

Вони можуть розвивати швидкість до 150 км/год і перевозити корисне навантаження вагою понад десять кілограмів.

Представник Оперативного командування Бундесверу офіційно підтвердив факт виявлення безпілотників, уточнивши, що в поле зору потрапили два апарати, однак від подальших коментарів відмовився, пославшись на таємницю слідства.

До розслідування долучилися Управління кримінальної поліції землі Північний Рейн-Вестфалія, Федеральне відомство військової контррозвідки та Об’єднаний центр протидії безпілотникам у Берліні.

Поліція веде справу за підозрою в несанкціонованій зйомці військових об’єктів та зон підвищеної небезпеки. Версія про випадковий проліт комерційного дрона, який проводив топографічну зйомку, на даний момент не підтверджується.