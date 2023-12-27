У Німеччині встановили росіян, причетних до обстрілів Гостомеля

"Підозрюваних у стрільбі та відповідальних офіцерів уже ідентифіковано", - заявив міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн.

Перша справу про воєнні злочини, скоєні в Україні, розпочали у середині липня. Вона стосується обстрілів Гостомеля росіянами у березні 2022 року. Тоді постраждали цивільні, зокрема, з німецьким громадянством.

"Якщо ми спіймаємо винних, ми висунемо звинувачення. І якщо Україна чи інша країна, з якою ми співпрацюємо, спіймає цих людей, то ми надамо докази, щоб звинувачення могли бути успішно пред'явлені там", - сказав Бушманн.

Як зазначає німецьке видання, Федеральна прокуратура ініціювала так зване структурне розслідування. Його мета полягає в тому, щоб спочатку отримати докази без конкретних підозрюваних, наприклад, шляхом опитування свідків, які шукали притулку в Німеччині.

Подібний підхід було використано щодо воєнних злочинів у Сирії, де наразі було винесено кілька вироків.

Спецтрибунал над РФ за агресію проти України

Нагадаємо, близько сорока країн входять до групи, яка працює над створенням спеціального трибуналу для залучення РФ за скоєні злочини в Україні.

Як раніше заявляли у Верховній раді, спеціальний трибунал може запрацювати вже наступного року.

Тим часом генеральний прокурор Латвії Юріс Стуканс заявив про те, що спецтрибунал для РФ "можна створити вже завтра", але для цього потрібне бажання.